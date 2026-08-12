В результате ночной атаки ВСУ в Новороссийске пострадали две школы и колледж

Кравченко рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Новороссийск В результате ночной атаки ВСУ в Новороссийске пострадали две школы и колледж

Москва12 авг Вести.В результате атаки ВСУ на Новороссийск повреждения получили две школы и колледж. Информацию привел в MAX глава города Андрей Кравченко.

По уточненным данным, повреждения получили здания общеобразовательной и спортивной школ, а также колледжа в Восточном районе сообщил он

Также после атаки произошел порыв двух подающих водоводов. Подача воды в город временно приостановлена.

Повреждение первой очереди устранено. Проведен запуск, промывка и заполнение водовода. В настоящий момент выполняется монтаж нового участка трубы второй очереди ТГВ длиной четыре метра говорится в сообщении

Вражеская атака на Новороссийск с использованием беспилотников и безэкипажных катеров была предпринята в ночь на 12 августа. По данным оперативного штаба Краснодарского края, обломки дронов упали на коммерческое здание, шесть жилых домов и строительную площадку.

На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации. Для координации работ всех оперативных служб развернут штаб.