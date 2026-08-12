Москва12 авг Вести.В Новороссийске объявлена тревога в связи с атакой морских безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Атака безэкипажных катеров (БЭК). В районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской движение транспорта перекрыто предупредил мэр в своем канале на платформе MAX

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в результате ночной массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали мирные жители. Обломки дронов попали в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки.