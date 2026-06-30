Из-за атаки безэкипажных катеров в Новороссийске закрыли движение по набережной

В Новороссийске закрыли движение по набережной из-за атаки безэкипажных катеров Из-за атаки безэкипажных катеров в Новороссийске закрыли движение по набережной

Москва30 июн Вести.В Новороссийске в условиях атаки украинских безэкипажных морских катеров закрыли движение транспорта по набережной. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

В районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской движение транспорта перекрыто! Запрещено осуществлять прогулки по набережной! предупредил мэр в своем канале в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 30 июня в Новороссийске была объявлена тревога из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных морских катеров.