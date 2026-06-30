Москва30 июн Вести.В Новороссийске объявлена тревога в связи с угрозой применения безэкипажных катеров со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК)… Не находитесь на открытом пространстве около моря. Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями предупредил мэр в своем канале в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 30 июня в Новороссийске была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).