Москва10 июн Вести.В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Уважаемые новороссийцы! Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК) написал Андрей Кравченко

Жителей первой береговой линии предупредили о необходимости немедленно укрыться при включении сирен "Внимание всем". Тем, кто находится дома, рекомендуется не подходить к окнам, найти комнату, окна которой не выходят на море, или помещение без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Находиться на открытом пространстве у моря опасно.

Горожанам рекомендуется сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в социальных сетях главы города, администрации, а также на радио "Новая Россия" (104FM).

Сигнал будет отменен, как только обстановка в городе станет безопасной.