Режим угрозы атаки БПЛА и безэкипажных катеров отменен в Новороссийске

В Новороссийске отменили режим угрозы атаки БПЛА и безэкипажных катеров Режим угрозы атаки БПЛА и безэкипажных катеров отменен в Новороссийске

Москва30 июн Вести.В Новороссийске объявлен отбой тревоги из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных морских катеров (БЭК). Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Отмена сигнала "Угроза применения БПЛА"… Отмена сигнала "атаки БЭК". Движение транспорта в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской открыто проинформировал мэр в своем канале в мессенджере MAX

Из сообщений главы Новороссийска следует, что тревога из-за вражеских атак продлилась в городе почти 4 часа.