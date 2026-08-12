В Новороссийске прекращена подача воды после атаки БПЛА

БПЛА повредили трубопроводы холодного водоснабжения в Новороссийске В Новороссийске прекращена подача воды после атаки БПЛА

Москва12 авг Вести.В результате атаки БПЛА в Новороссийске были повреждены магистральные трубопроводы холодного водоснабжения города, подача холодной и горячей воды в городе полностью прекращена. Об этом сообщили в пресс-службе Новороссийских теплосетей.

В связи с отсутствием холодной воды, необходимой для стабильной и безопасной работы теплоэнергетического оборудования, АО "АТЭК" временно приостановило подачу горячего водоснабжения по всему городу говорится в сообщении

Специалисты теплосетей готовы оперативно восстановить подачу горячей воды сразу после возобновления холодного водоснабжения и появления технической возможности для запуска оборудования.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об обрушении надземного путепровода в результате атаки БПЛА. Движение транспорта перекрыто.