Москва23 мая Вести.В результате ночной атаки на Новороссийск выбиты стекла в двух многоквартирных домах Восточного района, сообщил в своем MAX-канале глава города Андрей Кравченко.

Известно о выбитом остеклении в двух многоквартирных домах Восточного района отметил чиновник.

Он добавил, что обследование территории продолжается.

Кроме того, по его информации, ночью в результате отражения воздушной атаки на Новороссийск, пострадали два человека. От падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы.