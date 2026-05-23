Москва23 маяВести.В результате ночной атаки на Новороссийск выбиты стекла в двух многоквартирных домах Восточного района, сообщил в своем MAX-канале глава города Андрей Кравченко.
Известно о выбитом остеклении в двух многоквартирных домах Восточного районаотметил чиновник.
Он добавил, что обследование территории продолжается.
Кроме того, по его информации, ночью в результате отражения воздушной атаки на Новороссийск, пострадали два человека. От падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы.