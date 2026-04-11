Москва11 апр Вести.Глава Новороссийска Андрей Кравченко опубликовал фотографии с последствиями ударов украинских беспилотников по городу. У трех домов было повреждено остекление.

Стекла в окнах были выбиты в двух многоквартирных домах и одном частном.

Комиссии закончили обход объектов по поступающим от жителей заявкам говорится в канале градоначальника в MAX

Уточняется, что в многоквартирных домах без стекол остались три квартиры.

В результате налета вражеских БПЛА также произошло возгорание на одном из предприятий. Оно было оперативно ликвидировано.