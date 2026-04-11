Москва11 апрВести.В Новороссийске Краснодарского края на три дома упали фрагменты сбитых украинских беспилотников. Жилые здания повреждены, сообщает оперштаб региона.
Пострадавших в результате происшествия нет.
В Новороссийске обломки БПЛА повредили два многоквартирных и один частный доманаписано в канале ведомства в MAX
В МКД выбиты стекла в трех квартирах. В частном доме также пострадало остекление.
Кроме того, также обломки рухнули на складе одного из предприятий. Возник пожар, но его удалось оперативно ликвидировать.