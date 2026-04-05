Обломки БПЛА попали в жилой дом в Новороссийске

Москва5 апр Вести.Обломки беспилотного летательного аппарата попали в многоквартирный дом в Новороссийске. Инцидент произошел в Южном внутригородском районе, сообщил мэр города Андрей Кравченко в личном Telegram-канале.

Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают специальные и экстренные службы написал градоначальник

Для жителей дома оборудовали пункт временного размещения, он располагается в школе №29.

Также Кравченко подтвердил информацию о возгораниях в Восточном внутригородском районе. На место направлены сотрудники экстренных служб.