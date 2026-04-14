Глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко рассказал в мессенджере MAX о состоянии сестер, пострадавших от удара БПЛА по городу в ночь с 5 на 6 апреля.
По его словам, квартира многодетной семьи получила сильные повреждения и сейчас, благодаря помощи неравнодушных жителей города и предприятий, в ней проходит ремонт. На время работ семью разместили в муниципальном жилье.
Сейчас девочкам ничего не угрожает, и они восстанавливаются после операции под наблюдением медицинских специалистовсказал Кравченко
ВСУ атаковали город в ночь на 6 апреля. В общей сложности от ударов БПЛА пострадали 10 человек среди них – трое детей. Повреждения получили 25 жилых домов.
Сообщалось, что две девочки были доставлены в тяжелом состоянии для лечения в Краснодар.