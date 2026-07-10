Москва10 июлВести.Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в жилой застройке Новороссийска, никто из людей не пострадал, сообщает региональный Оперативный штаб.
В Новороссийске обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного домаотмечается в публикации ведомства в мессенджере MAX
Возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.
На месте работают оперативные и специальные службы.
Ранее стало известно, что в Новороссийске на фоне беспилотной атаки было перекрыто движение транспорта в сторону Геленджика. Кроме того, был закрыт проезд к Новороссийску от Кабардинки.