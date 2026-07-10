В Новороссийске фрагменты беспилотника упали во дворе многоэтажного дома

Обломки БПЛА упали во дворе многоэтажки в Новороссийске, возник пожар В Новороссийске фрагменты беспилотника упали во дворе многоэтажного дома

Москва10 июл Вести.Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в жилой застройке Новороссийска, никто из людей не пострадал, сообщает региональный Оперативный штаб.

В Новороссийске обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного дома отмечается в публикации ведомства в мессенджере MAX

Возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.

На месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее стало известно, что в Новороссийске на фоне беспилотной атаки было перекрыто движение транспорта в сторону Геленджика. Кроме того, был закрыт проезд к Новороссийску от Кабардинки.