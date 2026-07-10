Москва10 июлВести.В Новороссийске перекрыли движение транспорта в сторону Геленджика, сообщил в MAX глава города-героя Андрей Кравченко.
Также закрыт проезд от Кабардинки к Новороссийску.
Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинкиговорится в заявлении
Ранее сообщалось, что в Новороссийске из-за атаки беспилотных летательных аппаратов заработала сирена – сигнал "Внимание всем". Со своей стороны, об опасности атаки БПЛА предупредил глава Геленджика Алексей Богодистов.