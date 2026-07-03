Москва3 июлВести.На 37-м километре трассы Сухобузимское – Берег Таскино в Красноярском крае произошло частичное обрушение моста, в связи с чем было перекрыто автодвижение. Об этом сообщает управление автомобильных дорог по региону.
Происшествие случилось в районе поселка Павловщина.
Произошло частичное обрушение моста через реку Бухало. Движение по данному участку дороги перекрытонаписано в канале ведомства
В связи с происшествием на месте повреждения дорожной инфраструктуры будет выставлена необходимая дорожно-знаковая информация.