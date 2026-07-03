Движение через реку Бухало в Красноярском крае перекрыто из-за обрушения моста В Красноярском крае частично обрушился мост, движение перекрыто

Москва3 июл Вести.На 37-м километре трассы Сухобузимское – Берег Таскино в Красноярском крае произошло частичное обрушение моста, в связи с чем было перекрыто автодвижение. Об этом сообщает управление автомобильных дорог по региону.

Происшествие случилось в районе поселка Павловщина.

Произошло частичное обрушение моста через реку Бухало. Движение по данному участку дороги перекрыто написано в канале ведомства

В связи с происшествием на месте повреждения дорожной инфраструктуры будет выставлена необходимая дорожно-знаковая информация.