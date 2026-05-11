Из-за обрушения дорожного полотна на Сахалине ограничено движение транспорта

Москва11 мая Вести.Участок автотрассы Шахтерск - Бошняково в Сахаллинской области закрыли для движения всех видов транспорта из-за обрушения дорожного полотна, сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта региона.

Ограничения на участке региональной автомобильной дороги с 23 по 27 км введены 11 мая с 09.35 по местному времени в связи с обрушением дорожного полотна отмечается в сообщении

В настоящее время идет подготовка к аварийно-восстановительным работам и мобилизация техники.

Накануне на 23 км автомобильной дороги Шахтерск - Бошняково из-за резкого потепления и активизации паводковых процессов произошло подтопление проезжей части и частичное обрушение дорожного полотна.