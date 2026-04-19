Москва19 апрВести.На автодороге под Махачкалой произошел обвал грунта. Как сообщает ГАИ республики, движение транспорта в этом участке полностью остановлено.
ЧП произошло 18 апреля в 21.00 местного времени на 10 км "Объезд г. Махачкалы через п. Талги" в Буйнакском районе.
Произошло разрушение дорожного покрытия с образованием многочисленных продольных и поперечных трещин, просадок и разломов проезжей части, что привело к резкому ухудшению эксплуатационного состояния дорогиуточняется в Telegram-канале ведомства
В настоящее время принимаются меры по устранению дефекта. Движение будет восстановлено после выполнения ремонтных работ.