Москва12 апрВести.На Сахалине движение на федеральной трассе ограничили из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
Отмечается, что ограничения действуют для всех видов транспорта.
В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15.30 ограничено движение для всех видов транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха с 722 по 855 км (Отмыкание на Чайво – Оха)говорится в Telegram-канале Минтранса
Кроме того, ограничения коснулись междугородних автобусов Оха — Ноглики.
Указывается, что движение возобновится после того, как погода изменится.