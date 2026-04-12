На Сахалине движение на федеральной трассе ограничено из-за непогоды

Москва12 апр Вести.На Сахалине движение на федеральной трассе ограничили из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Отмечается, что ограничения действуют для всех видов транспорта.

В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15.30 ограничено движение для всех видов транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха с 722 по 855 км (Отмыкание на Чайво – Оха) говорится в Telegram-канале Минтранса

Кроме того, ограничения коснулись междугородних автобусов Оха — Ноглики.

Указывается, что движение возобновится после того, как погода изменится.