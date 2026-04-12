Москва12 апрВести.Движение общественного транспорта остановлено на Сахалине на участке автомобильной дороги Огоньки - Невельск из-за непогоды, об этом сообщили в регионульном управлении МЧС России.
Из-за ухудшения погодных условий, ограничено движение общественного транспорта на участке региональной автодороги Огоньки — Невельскговорится в сообщении
В ведомстве уточнили, что было приостановлено движение межмуниципального маршрута 518 Южно-Сахалинск - Невельск.
Сроки возобновления движения не уточняются.