На Сахалине ограничили движение транспорта на участке дороги Огоньки-Невельск

Москва12 апр Вести.Движение общественного транспорта остановлено на Сахалине на участке автомобильной дороги Огоньки - Невельск из-за непогоды, об этом сообщили в регионульном управлении МЧС России.

В ведомстве уточнили, что было приостановлено движение межмуниципального маршрута 518 Южно-Сахалинск - Невельск.

Сроки возобновления движения не уточняются.