Москва20 маяВести.В Карачаево-Черкесии произошел обвал обочины на трассе Кисловодск – Карачаевск. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.
Инцидент произошел 20 мая, в среду, на 120-м километре дороги.
Между населенными пунктами Нижняя Мара и Мара Аягъы из-за погодных условий произошел обвал обочины. Введено частичное ограничение движения. Для вашей безопасности установлены предупреждающие знаки и ограждениеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Автомобилистов попросили быть максимально осторожными и соблюдать ПДД.