Движение частично ограничено после обвала обочины в Карачаево-Черкесии

Часть обочины обвалилась на дороге в Карачаево-Черкесии Движение частично ограничено после обвала обочины в Карачаево-Черкесии

Москва20 мая Вести.В Карачаево-Черкесии произошел обвал обочины на трассе Кисловодск – Карачаевск. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

Инцидент произошел 20 мая, в среду, на 120-м километре дороги.

Между населенными пунктами Нижняя Мара и Мара Аягъы из-за погодных условий произошел обвал обочины. Введено частичное ограничение движения. Для вашей безопасности установлены предупреждающие знаки и ограждение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Автомобилистов попросили быть максимально осторожными и соблюдать ПДД.