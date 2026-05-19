Оползень остановил движение по трассе в Краснодарском крае

Москва19 мая Вести.В Краснодарском крае оползень сошел на проезжую часть, движение на дороге перекрыто, сообщает ГУ МВД России по региону.

Из-за сошедшего оползня на автодороге "ст. Ладожская - ст. Алексеетенгинская" 4 км +150 м перекрыто движение. Водители, призываем Вас не передвигаться в данном направлении, будьте внимательны в условиях непогоды говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что пострадавших нет. На подъездах к опасному участку дежурят экипажи ДПС. Автомобилистам предлагают альтернативные пути объезда через Усть-Лабинск и станицу Тбилисскую.

На Кубани бушует стихия, идут ливневые дожди. Известно о подтоплении 37 придомовых территорий в поселке Прикубанский Новокубанского района.