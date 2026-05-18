Москва18 маяВести.Улицы в центре Краснодара оказались подтоплены после прошедшего сильного дождя. Коммунальные службы устраняют последствия ливня, сообщает администрация города в Telegram.
К работе привлечена 31 единица водооткачивающей техники и 15 мотопомп.
Коммунальные службы Краснодара борются с последствиями ливня. … Из-за подтопления трамвайных путей остановилось движение маршрутов №4, 5, 6, 7, 8, 20 и 22 в обе сторонынаписано в публикации
За время происшествия было получено 12 заявок на откачку воды – туда уже направлена спецтехника. Также вода сама продолжает сходить в ливневые канализации.
Осадки в центре города прекратились.