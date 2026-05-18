В центре Краснодара подтоплена часть улиц после прошедшего ливня

Москва18 мая Вести.Улицы в центре Краснодара оказались подтоплены после прошедшего сильного дождя. Коммунальные службы устраняют последствия ливня, сообщает администрация города в Telegram.

К работе привлечена 31 единица водооткачивающей техники и 15 мотопомп.

Коммунальные службы Краснодара борются с последствиями ливня. … Из-за подтопления трамвайных путей остановилось движение маршрутов №4, 5, 6, 7, 8, 20 и 22 в обе стороны написано в публикации

За время происшествия было получено 12 заявок на откачку воды – туда уже направлена спецтехника. Также вода сама продолжает сходить в ливневые канализации.

Осадки в центре города прекратились.