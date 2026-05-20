Москва20 маяВести.В Прикубанском округе Краснодара в результате аварии обесточены еще более 20 улиц. Об этом сообщает городская Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).
Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе… отключена 31 трансформаторная подстанцияговорится в канале ведомства в MAX
В ЕДДС уточнили, что обесточены более 20 улиц, в том числе Московская, Агрохимическая и Ангарская.
Вечером 19 мая в Прикубанском округе Краснодара в результате аварии были обесточены почти 40 улиц. Аварийные бригады приступили к ремонтно-восстановительным работам.