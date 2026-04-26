Более десятка улиц Краснодара остались без электричества из-за аварии

Из-за аварийного отключения пропало электричество в части Краснодара Более десятка улиц Краснодара остались без электричества из-за аварии

Москва26 апр Вести.В Краснодаре из-за аварии пропало электричество в домах на более чем десятке улиц, сообщает Единая диспетчерская служба города.

Отмечается, что аварийные отключения коснулись Прикубанского округа, там не работают 14 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались улицы: Российская, Есенина, Рахманинова, Чайковского, 1 Мая, Гаражный пер., Зоологическая, Российская, Чайковского, Шаляпина, 21 Партсъезда пр., 2 Российская, Аксайская, Красюка, Шолохова и другие говорится в официальном Telegram-канале ЕДДС

Причиной стало срабатывание защиты. На месте работает аварийная бригада. Когда свет вернется в дома, не уточняется.