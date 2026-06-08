Москва8 июнВести.В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии, более 10 улиц муниципалитета остались без света, сообщается в MAX-канале ЕДДС столицы края.
Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Без света остались улицы: Куликово Поле, Ратной Славы, Рымнинская, 16 Полевой участок, Альпийская, Измаильская, Шевкунова, Комарова, Плодовая, Южная, Командорский 4,5отмечается в сообщении
На месте работает аварийная бригада. Причина отключения – повреждение на линии.