Почти 40 улиц в Краснодаре остались без электроэнергии из-за аварии

Москва19 мая Вести.В Краснодаре произошло крупное аварийное отключение электроснабжения. Об этом сообщает городская Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).

Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе… отключены 32 трансформаторных подстанции говорится в сообщении службы в MAX

Согласно опубликованным данным, в общей сложности без электроснабжения остались почти 40 улиц, в том числе Воскресенская, Дзержинского, Куликовского и ряд других. Причиной отключения стало срабатывание защитной автоматики на линии 6-10 кВ.

Аварийная бригада уже приступила к восстановительным работам.