Москва19 маяВести.В Краснодаре произошло крупное аварийное отключение электроснабжения. Об этом сообщает городская Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).
Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе… отключены 32 трансформаторных подстанцииговорится в сообщении службы в MAX
Согласно опубликованным данным, в общей сложности без электроснабжения остались почти 40 улиц, в том числе Воскресенская, Дзержинского, Куликовского и ряд других. Причиной отключения стало срабатывание защитной автоматики на линии 6-10 кВ.
Аварийная бригада уже приступила к восстановительным работам.