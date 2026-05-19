В Великом Новгороде восстанавливают энергоснабжение после аварии

Москва19 мая Вести.Жители нескольких микрорайонов Великого Новгорода остались без электричества в связи с аварией. Об этом сообщает городская администрация.

Отключения затронули три улицы: Федоровский ручей, Большая Московская и микрорайон Державинский.

Произошло аварийное отключение энергоснабжения говорится в публикации пресс-службы мэрии Великого Новгорода во "ВКонтакте"

В настоящее время над устранением последствий аварии работает бригада энергетиков. Также выясняются обстоятельства произошедшего.