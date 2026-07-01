Москва22 июлВести.В Кубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение 12 трансформаторных подстанций, шесть улиц остались без электроснабжения, сообщается в MAX-канале ЕДДС города.
Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Причина отключения – сработала защита на линии 6-10 кВ. Отключены 12 трансформаторных подстанцийотмечается в сообщении
Без электроэнергии остались улицы: Грабина, Российская, Тепличная, Утренняя, Филицина, Ягодина. На месте работает аварийная бригада.