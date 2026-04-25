236 придомовых территорий в Белореченском районе подтоплены в результате ливней На Кубани число подтопленных из-за проливных дождей участков достигло 236

Москва25 апр Вести.В Белореченском районе Краснодарского края число подтопленных в результате проливных дождей придомовых территорий возросло до 236. Уточненные данные приводит оперштаб региона в MAX.

Угрозы жизнедеятельности населения нет. Вода с большинства территорий сошла уточняется в сообщении

Все дороги, где были зафиксированы подтопления, открыты для проезда. К аварийно-спасательным и восстановительным работам привлечены 129 человек, используется 38 единиц техники.

Среди населенных пунктов, оказавшихся в зоне подтопления, - Белореченск, а также сельские поселения Дружненское, Пшехское, Родниковское и Южненское. Вода зашла в 48 частных домов и 1 многоквартирник. Работы по откачке ведутся в 14 из них.

Ранее сообщалось, что 24 апреля после проливных дождей оказались подтоплены более 130 приусадебных участков Белореченского района. 10 жителей были эвакуированы.