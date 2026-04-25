Москва25 апрВести.Более 130 приусадебных участков оказались подтоплены в Белореченском районе Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона.
Вода поднялась там 24 апреля, в пятницу, после проливных дождей. Эвакуация понадобилась 10 местным жителям, организован ПВР, где были размещены 8 человек, включая ребенка.
В Белореченском районе с 24 апреля произошло подтопление 131 придомовой территорииговорится в Telegram-канале штаба
Режим ЧС действует в поселке Южный, там вода зашла в 34 дома, специалисты занимаются откачкой. В Заречном бригады работают над устранением затора на реке Чибрик.
Также повышенный фон гидрологической обстановки наблюдается в реках Псекупс, Пшиш и Афипс.