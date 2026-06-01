Аномальные дожди в Краснодаре: за неделю выпало 128 мм осадков В столице Кубани выпало рекордное количество осадков, подтоплены дома и дороги

Москва1 июн Вести.В Краснодаре в результате рекордных осадков оказались подтоплены 90 низменных участков дорог 29 придомовых территорий, из семь из которых около жилых многоэтажек. Об этом сообщает администрация города.

За месяц в краевой столице зафиксировано 330 мм дождей, что превышает климатическую норму в пять раз. Только за последнюю неделю выпало 128 мм уточняется на сайте мэрии

В работах по откачке воды задействованы более 50 сотрудников городской Службы спасения и МКУ «Городская сеть ливневой канализации», а также 35 единиц специальной техники и 16 мотопомп.

В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со 2 по 4 июня на территории региона сохранятся сложные гидрометеорологические условия, связанные с выпадением сильных дождей в бассейне реки Кубань.