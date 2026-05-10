Москва10 маяВести.В Краснодарском крае в районе станицы Бесскорбной прошел смерч, зафиксированы повреждения. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Уточняется, что природное явление было зафиксировано в поле недалеко от неработающей фермы в районе станицы Бесскорбной.
В Новокубанском районе прошел смерч. Пострадавших нет… Была повреждена линия электропередачи – произошло кратковременное отключение электроэнергии на двух улицах - Ленина и Степнойсказано в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере MAX
Подачу электричества уже возобновили.