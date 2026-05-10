Смерч прошел на Кубани В Новокубанском районе Краснодарского края прошел смерч

Москва10 мая Вести.В Краснодарском крае в районе станицы Бесскорбной прошел смерч, зафиксированы повреждения. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Уточняется, что природное явление было зафиксировано в поле недалеко от неработающей фермы в районе станицы Бесскорбной.

В Новокубанском районе прошел смерч. Пострадавших нет… Была повреждена линия электропередачи – произошло кратковременное отключение электроэнергии на двух улицах - Ленина и Степной сказано в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере MAX

Подачу электричества уже возобновили.