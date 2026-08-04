В Республике Алтай обрушился мост между Караколом и Элекмонаром

В Чемальском районе Республики Алтай обрушился мост - движение перекрыто В Республике Алтай обрушился мост между Караколом и Элекмонаром

Москва4 авг Вести.В Чемальском районе Республики Алтай из-за физического износа деревянных опор частично обрушился мост, соединяющий села Каракол и Элекмонар. Об этом предупредило ГУ МЧС России республики на платформе MAX.

Внимание! В результате износа деревянных опор произошло частичное обрушение моста, связывающего населенные пункты Каракол и Элекмонар Чемальского района говорится в публикации

В ведомстве предложили два варианта объезда: двухкилометровая дорога в обход разрушенного участка либо переправа через реку, доступная для машин с высокой проходимостью.

Отмечается, что ремонт моста планируется начать в ближайшее время.

Жителей просят заранее продумывать маршрут и соблюдать осторожность.