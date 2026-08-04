Москва4 авгВести.В Чемальском районе Республики Алтай из-за физического износа деревянных опор частично обрушился мост, соединяющий села Каракол и Элекмонар. Об этом предупредило ГУ МЧС России республики на платформе MAX.
Внимание! В результате износа деревянных опор произошло частичное обрушение моста, связывающего населенные пункты Каракол и Элекмонар Чемальского районаговорится в публикации
В ведомстве предложили два варианта объезда: двухкилометровая дорога в обход разрушенного участка либо переправа через реку, доступная для машин с высокой проходимостью.
Отмечается, что ремонт моста планируется начать в ближайшее время.
Жителей просят заранее продумывать маршрут и соблюдать осторожность.