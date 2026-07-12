Москва12 июлВести.В Забайкальском крае в результате паводка оказался разрушен мост между селами Старый Олов и Новый Олов Чернышевского района, сообщает ТАСС со ссылкой на районную ЕДДС.
Транспортное сообщение есть, на автомобилях с высоким клиренсом. Но не каждый туда, конечно, рискнет поехатьсказал собеседник агентства
Мост связывал село Старый Олов с селами Новый Олов и Кадая.
На место происшествия выехали сотрудники дорожных служб.
Восстановительные работы начнутся с 14 июля, поскольку сейчас им мешает активный паводок. И ситуация еще зависит от осадков.
В Забайкальском крае на 12 и 13 июля объявлено штормовое предупреждение.