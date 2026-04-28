МЧС: спасатели вытащили провалившийся под лед автомобиль на севере Забайкалья

На реке в Забайкалье под лед провалился автомобиль с людьми МЧС: спасатели вытащили провалившийся под лед автомобиль на севере Забайкалья

Москва28 апр Вести.

Спасатели вытащили провалившийся в реку Чара в районе населенного пункта Чапо-Олого автомобиль, в котором были мужчина и женщина, сообщается в MAX-канале МЧС Забайкальского края.

По данным ведомства, при переезде через реку под лед провалился передним мостом автомобиля УАЗ-452. В салоне автомобиля находились мужчина и женщина, возвращавшиеся с рыбалки в поселок Новая Чара. Лед выдержал основную массу автомобиля, дальнейшего провала не наблюдалось.

Совместными усилиями, а также при помощи местных жителей, автомобиль был извлечен на поверхность отмечается в сообщении

В спасательной операции принимали участие восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.