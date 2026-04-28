Москва28 апрВести.
Спасатели вытащили провалившийся в реку Чара в районе населенного пункта Чапо-Олого автомобиль, в котором были мужчина и женщина, сообщается в MAX-канале МЧС Забайкальского края.
По данным ведомства, при переезде через реку под лед провалился передним мостом автомобиля УАЗ-452. В салоне автомобиля находились мужчина и женщина, возвращавшиеся с рыбалки в поселок Новая Чара. Лед выдержал основную массу автомобиля, дальнейшего провала не наблюдалось.
Совместными усилиями, а также при помощи местных жителей, автомобиль был извлечен на поверхностьотмечается в сообщении
В спасательной операции принимали участие восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.