Москва30 маяВести.Два частных дома, 15 приусадебных участков и один участок внутрипоселковой дороги оказались подтоплены из-за паводка в селе Нелькан в Хабаровском крае, сообщили в региональном главке МЧС.
Также произошел разлив реки Мая, и она зашла на автомобильный мост через реку Чуя. Проезд автомобилей не нарушен.
В результате прохождения снегодождевого паводка … в селе Нелькан Аяно-Майского района оказались частично подтоплены 2 жилых частных дома, 15 приусадебных участков и 1 участок внутрипоселковой дорогисообщает пресс-служба ведомства
Паводковую обстановку на территории Хабаровского края контролируют специалисты МЧС.