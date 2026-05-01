В Красноярском крае подтоплено 135 приусадебных участков и 12 домов

МЧС сообщило о подтоплениях в Красноярском крае из-за интенсивного снеготаяния В Красноярском крае подтоплено 135 приусадебных участков и 12 домов

Москва1 мая Вести.В Красноярском крае по состоянию на утро 1 мая в результате интенсивного снеготаяния и подъема уровня воды в реках затоплено 135 приусадебных участков и 12 жилых домов, сообщает региональное МЧС.

Так, например, только в Козульском округе вода "пришла" на 70 приусадебных участков.

В некоторых муниципальных округах перелиты 19 участков автодорог регионального и местного значения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что ситуация находится на контроле правительства и главка МЧС по Красноярскому краю.