Москва3 июнВести.Приусадебные участки и один жилой дом подтоплены в поселке Усть-Шушь из-за выхода из берегов реки Туба на юге Красноярского края, восемь человек эвакуированы в ПВР, сообщается в MAX-канале регионального государственного казенного учреждения "Спасатель".
Второго июня из-за подъема уровня воды в Тубе частично подтоплены приусадебные участки и один жилой дом в поселке Усть-Шушь Курагинского округаотмечается в сообщении
Спасатели эвакуировали восемь человек, которые находятся в пункте временного размещения в поселке Курагино. Ожидается дальнейшее колебание уровня воды в реке, ситуация находится под особым контролем местных властей.