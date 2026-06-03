Жители эвакуированы из поселка в Красноярском крае из-за выхода реки из берегов

Приусадебные участки и дом подтоплены из-за разлива реки в Красноярском крае Жители эвакуированы из поселка в Красноярском крае из-за выхода реки из берегов

Москва3 июн Вести.Приусадебные участки и один жилой дом подтоплены в поселке Усть-Шушь из-за выхода из берегов реки Туба на юге Красноярского края, восемь человек эвакуированы в ПВР, сообщается в MAX-канале регионального государственного казенного учреждения "Спасатель".

Второго июня из-за подъема уровня воды в Тубе частично подтоплены приусадебные участки и один жилой дом в поселке Усть-Шушь Курагинского округа отмечается в сообщении

Спасатели эвакуировали восемь человек, которые находятся в пункте временного размещения в поселке Курагино. Ожидается дальнейшее колебание уровня воды в реке, ситуация находится под особым контролем местных властей.