Москва9 июлВести.Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда эвакуируют жителей поселка Солонцы, где из-за подъема уровня воды в реке Кача произошло подтопление частных подворий, сообщается в MAX-канале ГКУ "Спасатель".
Ночью спасатели на плавсредстве транспортировали из зоны подтопления двух женщин и ребенка. Утром - еще одного мужчинуотмечается в сообщении
А также, в Красноярске на улице Эвенкийской из подтопленного частного дома на берегу реки Кача утром эвакуировали 77-летнего мужчину и передали его родственникам.
Ситуация находится на особом контроле краевых и местных властей.