Спасатели эвакуируют жителей из поселка Красноярского края из-за подтоплений В поселке Солонцы Красноярского края идет эвакуация жителей из-за подтоплений

Москва9 июл Вести.Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда эвакуируют жителей поселка Солонцы, где из-за подъема уровня воды в реке Кача произошло подтопление частных подворий, сообщается в MAX-канале ГКУ "Спасатель".

Ночью спасатели на плавсредстве транспортировали из зоны подтопления двух женщин и ребенка. Утром - еще одного мужчину отмечается в сообщении

А также, в Красноярске на улице Эвенкийской из подтопленного частного дома на берегу реки Кача утром эвакуировали 77-летнего мужчину и передали его родственникам.

Ситуация находится на особом контроле краевых и местных властей.