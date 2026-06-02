Жителей четырех поселений на Кубани эвакуировали из-за подтоплений

Москва2 июн Вести.В четырех населенных пунктах Крымского района Краснодарского края объявлен режим ЧС, жителей эвакуировали. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Режим ЧС введен на территории станицы Троицкой, хуторов Западный, Урма и села Гвардейского Крымского района из-за перелива воды из русла реки Кубань. В превентивных целях эвакуированы жители из СНТ "Йодник" в х. Западном и ст. Троицкой сказано в сообщении

Сейчас в пунктах временного размещения находятся 19 человек.

Отмечается, что подъем уровня воды до опасных отметок отмечают в реке Протока в Славянском районе, реке Кубань в Крымском районе, а также реке Горькая Балка в Новокубанском районе.

По данным оперштаба, в Славянском районе укрепляют дамбы. Перелив дамбы произошел в хуторе Соболевском, там работают спасатели. Из ближайшего СНТ "Нефтяник" эвакуировали 14 человек.