В Забайкалье после ливней подтопило пять населенных пунктов

В Забайкалье реки вышли из берегов и затопили пять населенных пунктов В Забайкалье после ливней подтопило пять населенных пунктов

Москва22 июн Вести.В пяти населенных пунктах Забайкальского края подтопило дома и дороги из-за разлива рек. Об этом сообщает канал Babr Mash.

После обильных ливней резко поднялся уровень сразу нескольких рек в Чернышевском округе.

Больше всего досталось Аксеново-Зиловскому и Букачаче — там вода добралась до жилых зданий и десятков участков отмечается в сообщении

Известно о трех подтопленных домах и 46 дворах. От стихии также пострадали три километра дорог. В зону подтопления попали 147 жителей, в том числе 32 ребенка.

В Чернышевском округе ввели режим повышенной готовности, но пункты временного размещения пока не готовят, приводятся данные МЧС.