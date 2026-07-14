МЧС: уровень воды в реке Куэнге в Забайкалье достиг 625 см, выйдя на пойму

МЧС Забайкалья предупредило о формировании паводка на реке Куэнга МЧС: уровень воды в реке Куэнге в Забайкалье достиг 625 см, выйдя на пойму

Москва14 июл Вести.На реке Куэнга возле села Укурей Чернышевского муниципального округа формируется паводок, сообщила в мессенджере МАХ пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю со ссылкой на Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Там уточнили, что подъем воды возник вследствие сильных дождей.

Общий подъем составил 259 см, уровень воды достиг 625 см, при отметке выхода воды на пойму 365 см. Пойма подтоплена на 239 см. В течение суток ожидается подъем уровня на 25-35 см, до уровня 650-660 см, при значении 650 см написали в пресс-службе

Там также уточнили, что ожидается угроза подтопления прибрежных дорог, мостов, улиц, приусадебных участков, домов села.