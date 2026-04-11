Жителей двух дагестанских сел предупредили о возможном прорыве плотины

Москва11 апр Вести.Жителей сел Гергебиль и Кикуни в Дагестане предупредили о возможном прорыве естественной плотины после обвала горной породы в Лакском районе республики. Об этом сообщили в администрации Гергебильского района.

В результате обрушения породы образовалось завальное озеро, в связи с чем возникла угроза ЧС.

Существует риск прорыва естественной плотины и резкого подъема уровня воды в руслах рек ниже по течению сказано в сообщении

В администрации рекомендовали жителям домов, расположенных вблизи поймы реки, временно покинуть жилье и перебраться в безопасные районы. Жителям сел запретили находиться на берегах рек, а также призвали воздержаться от поездок по дорогам, которые проходят вдоль речных каньонов и береговой линии.

Ситуацию контролируют экстренные службы, проводится мониторинг состояния образовавшегося водоема, добавили в пресс-службе администрации района.