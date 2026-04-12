В Дагестане на Ерсинской плотине идет постепенный сброс воды

Москва12 апр Вести.Ерсинская плотина в Республике Дагестан представляет угрозу для фермеров. Об этом сообщает правительство региона.

Накануне правительственная комиссия проинспектировала состояние водохранилищ в Табасаранском районе.

Ерсинская плотина в настоящее время после обильных осадков представляет угрозу для многочисленных фермерских хозяйств и сельхозугодий, расположенных ниже

В целях минимизации последствий в районе был организован водоотвод. Ведется постепенный сброс воды, угроза подтопления была исключена комиссией, находящейся на месте.