Москва12 апрВести.Ерсинская плотина в Республике Дагестан представляет угрозу для фермеров. Об этом сообщает правительство региона.
Накануне правительственная комиссия проинспектировала состояние водохранилищ в Табасаранском районе.
Ерсинская плотина в настоящее время после обильных осадков представляет угрозу для многочисленных фермерских хозяйств и сельхозугодий, расположенных ниже
В целях минимизации последствий в районе был организован водоотвод. Ведется постепенный сброс воды, угроза подтопления была исключена комиссией, находящейся на месте.