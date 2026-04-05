В Хасавюрте экстренно укрепляют берег реки Ярык-су в микрорайоне Балюрт

Москва5 апр Вести.В дагестанском Хасавюрте начались срочные работы по укреплению береговой линии реки Ярык-су. Причина – резкий подъем воды после продолжительных дождей. Об этом сообщило правительство Республики Дагестан в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается, что самый проблемный участок находится в микрорайоне Балюрт. Там уже задействовали коммунальные службы, спецтехнику и волонтеров, чтобы не допустить затопления жилых зон.