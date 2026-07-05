Хабаровские спасатели предупреждают о повышении уровня воды в Бурее

Вода на реке Бурея может подняться до опасной отметки Хабаровские спасатели предупреждают о повышении уровня воды в Бурее

Москва5 июл Вести.На реке Бурея в Хабаровском крае возможно поднятие уровня воды до отметок неблагоприятного явления. Об этом предупреждает МЧС по региону.

По данным гидрологов, в связи с прошедшими дождями у села Усть-Ниман на реке Бурея отмечаются подъемы уровней воды.

По предварительным прогнозам, к 6-7 июля имеется вероятность достижения отметок 800-850 см (при уровне неблагоприятного явления – 850 см, опасного явления – 1100 см) говорится в сообщении

Спасатели предупреждают, что в таких условиях возможны подтопления приусадебных участков и дорог местного значения. Также могут быть подтоплены поля, расположенные в низких местах в населенном пункте Ургал.