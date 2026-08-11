Москва11 авг Вести.В Хабаровске уровень воды в реке Амур поднялся выше опасной отметки. Нижний ярус центральной набережной полностью затоплен, сообщает ИС "Вести".

Сама набережная изначально спроектирована с учетом сезонных подъемов воды.

Уровень Амура в черте Хабаровска, несмотря на практически безоблачную погоду и отсутствие осадков, сегодня 475 см, это на 25 выше отметки неблагоприятного явления. На центральной городской набережной нижний ярус пешеходной зоны полностью в воде. Там пройти даже в высоких резиновых сапогах вряд ли получится. При этом сама конструкция изначально возводилась под такие сезоны. Высота защитной стенки рассчитана выше максимально возможных уровней Амура