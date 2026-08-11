Москва11 авгВести.В Хабаровске уровень воды в реке Амур поднялся выше опасной отметки. Нижний ярус центральной набережной полностью затоплен, сообщает ИС "Вести".
Сама набережная изначально спроектирована с учетом сезонных подъемов воды.
Уровень Амура в черте Хабаровска, несмотря на практически безоблачную погоду и отсутствие осадков, сегодня 475 см, это на 25 выше отметки неблагоприятного явления. На центральной городской набережной нижний ярус пешеходной зоны полностью в воде. Там пройти даже в высоких резиновых сапогах вряд ли получится. При этом сама конструкция изначально возводилась под такие сезоны. Высота защитной стенки рассчитана выше максимально возможных уровней Амурасообщает ИС "Вести"
На дачных островах вода зашла более чем на 100 участках. Спасатели ежедневно проводят мониторинг.