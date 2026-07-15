МЧС: в Хабаровском крае ожидаются ливни с грозами и усиление ветра

В Хабаровском крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей МЧС: в Хабаровском крае ожидаются ливни с грозами и усиление ветра

Москва15 июл Вести.В Хабаровском крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, сообщает региональный главк МЧС.

По информации Дальневосточного УГМС днем 15 и ночью 16 июля в южных и на востоке центральных районов края ожидаются дожди, местами сильными, а также ливни с грозами говорится в заявлении пресс-службы МЧС

В ведомстве также отметили, что 16 июля на севере Хабаровского края в некоторых районах ожидаются сильные дожди, на побережье прогнозируется усиление ветра порывами до 18-23 м/с.

Как уточняется, такое ухудшения погоды в крае вызваны остатками тайфуна "Бави", который ранее обрушился на регион.

Кроме того, из-за обильных дождей может подняться вода в реках на 1,0-1,5 м. МЧС Хабаровского края призывает туристов и рыбаков не выходить в акваторию на лодке или на катере до улучшения погодных условий.