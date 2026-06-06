Москва6 июн Вести.Сильные дожди, ливень с грозой, градом и сильным ветром ожидаются в ближайшие сутки в Кабардино-Балкарии, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 20-25 м/с.

По данным Гидрометцентра 6-7 июня в КБР местами ожидаются сильные дожди, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, на реках ожидается повышение уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах местами сход селей малого объема говорится в сообщении

В МЧС предупредили, что возможно подтопление пониженных участков местности, прибрежных территорий и населенных пунктов. Также не исключается вероятность размыва берегов рек, опор мостов и опор ЛЭП и прорыва дамб.