Сильные дожди и ветер ожидают в столице Кабардино-Балкарии Экстренные службы Нальчика переведены в усиленный режим из-за ожидаемых осадков

Москва11 мая Вести.Сильные дожди, грозы и ветер до 20-25 м/с ожидаются в Нальчике, все экстренные службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета в Telegram-канале.

Согласно данным метеорологических служб, сегодня и далее в течение суток 11, 12, 13 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильные дожди, местами с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с. Все профильные ведомства и службы экстренного реагирования переведены в режим повышенной готовности написали в сообщении

Там также отметили, что непрерывно контролируют погодную ситуацию. Жителей города попросили быть предельно осторожными и соблюдать меры личной безопасности.